Milhões para o Mónaco saíram de conta no BPI

O apartamento está no Mónaco. O comprador é uma empresa de Malta. O beneficiário final é de Angola. Mas a conta bancária usada para pagar um dos mais caros imóveis de Isabel dos Santos está em Portugal. Segundo mostram documentos do Luanda Leaks analisados pelo Expresso, a empresária angolana adquiriu o seu luxuoso apartamento no edifício Petite Afrique, no Mónaco, por mais de €50 milhões, com recurso a uma conta no banco BPI, do qual era o segundo maior acionista.

O edifício foi construído por uma empresa participada pelos filhos da princesa Carolina, do Mónaco, a Fine Properties Monte Carlo (FPMC), tendo reservado o sexto piso a Isabel dos Santos. Ou melhor, à empresa maltesa Athol Limited, de Isabel dos Santos. O pagamento daquela fração foi feito de forma faseada, através de um conjunto de transferências bancárias que começaram ainda antes da formalização do contrato de compra, que data de 22 de dezembro de 2015.

