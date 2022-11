Unitel terá desviado 350 milhões de euros para Isabel dos Santos investir na Nos

A Unitel, principal operadora de telecomunicações angolana, terá feito empréstimos de cerca de 200 milhões de euros e pago uma comissão de gestão de 150 milhões de euros a sociedades controladas por Isabel dos Santos, que serviram depois para a empresária investir na portuguesa Zon, atual Nos.

A notícia é avançada esta sexta-feira pela TVI, no programa “Primeira Mão”, e é fundamentada em informação depositada na Bolsa de Nova Iorque. A estação aponta este caso como mais uma possibilidade de acusação de desvio de capitais angolanos por parte de Isabel dos Santos e acrescenta que o assunto provocou um conflito com a Oi, a operadora brasileira que “herdou” uma participação de 25% na Unitel, resultado do desmembramento da antiga Portugal Telecom (PT).

Na verdade, o conflito já seria latente no tempo em que a participação ainda era gerida pela PT. E apenas esta sexta-feira terá ficado resolvido, com a compra da participação por parte da petrolífera Sonangol, por um valor de 907 milhões de euros – o que inclui, alegadamente, uma compensação. Antes, o caso já tinha merecido uma decisão desfavorável a Isabel dos Santos num tribunal arbitral de Paris.

Metade da Unitel está, neste momento, na mãos da Sonangol, estando 25% do capital da empresa nas mãos do general Dino. Os outros 25% eram de Isabel dos Santos, mas a participação foi arrestada por ordem da justiça angolana.