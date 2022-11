PGR de Angola quer julgar portugueses em Luanda

Entrevista ao PGR angolano, que veio a Portugal reunir-se com a sua homóloga. Admite investigar outros poderosos e garante que, se for a Luanda, Isabel dos Santos não será presa à chegada.

Há três meses admitia pedir um mandado de captura internacional em relação a Isabel dos Santos. Já o fez?

Estamos agora a notificar todos os arguidos para terem conhecimento dos crimes de que são acusados e possam preparar a sua defesa. Com a abertura do processo-crime não se emite de imediato o mandado de captura.

Vão esperar que respondam às notificações?

Vamos esperar que possam comparecer e vamos ver as justificações para a não comparência. Teremos de ver se será necessário a emissão desse mandado de captura internacional.

E no caso de Isabel dos Santos, já a tentaram notificar?

Sim. No caso de Isabel dos Santos, também já foram emitidas as notificações e entregues nas empresas em Luanda onde é sócia. Como temos conhecimento que tem residência entre Londres e Dubai, mandámos para esses países.

Tem conhecimento se Portugal vai abrir algum processo relacionado com branqueamento de capitais?

