Luanda Leaks. Quem são os três gestores ligados a Isabel dos Santos que renunciaram à NOS

Os estilhaços do aperto do cerco a Isabel dos Santos chegaram à NOS um dia depois de a investidora angolana ter sido constituída arguida em Angola. Três figuras próximas da filha mais velha de José Eduardo dos Santos: o gestor-chave, Mário Leite da Silva, o advogado desde as primeiras operações, Jorge Brito Pereira, e a dona da Matter Business Solutions, empresa no centro das revelações do Luanda Leaks, Paula Oliveira, demitiram-se. Seriam ouvidos na segunda-feira pelo Comité de Ética da NOS, empresa controla através da Zopt, uma parceria entre Isabel dos Santos e a Sonae.

Mário Leite da Silva foi, por parte de Isabel dos Santos, o arquiteto da fusão entre a ZON e a Sonaecom, Jorge Brito Pereira era o presidente do conselho de administração da operadora e Paula Oliveira tinha-se tornado administradora não executiva recentemente.

A NOS, sabe o Expresso, não deverá, para já, subsitituir os administradores que saem agora do conselho de administração. O substituto de Jorge Brito Pereira na presidência do conselho de administração deverá ser nomeado na próxima assembleia geral da operadora de telecomunicações.

Mário Leite da Silva, o negociador duro

É o gestor que Isabel dos Santos foi buscar, em 2006, ao Grupo Amorim, então seu parceiro na Galp. Tornou-se, esta quinta-feira, arguido em Angola. Negociador duro, preparado e persuasivo, Mário Leite da Silva, 47 anos e economista, cujas contas também foram arrestadas em Angola, é o homem de confiança da investidora em Portugal, e mesmo em Angola. Foi ele quem deu a cara e defendeu os investimentos que Isabel dos Santos fez em Portugal nos últimos anos. Representou a empresária nas negociações para venda da participação no BPI e na interação com os supervisores.Mário Leite da Silva era, também, visto nos corredores da Sonangol.

É o presidente da Santoro Finantial, a holding com que Isabel dos Santos opera em Portugal, e é presidente do conselho de administração da Efacec e do Banco de Fomento Angola, de que se demitiu esta semana. Foi até agora administrador não executivo da NOS. E administrador, entre outras, das empresas SOCIP, Finstar, Esperanza Holding, Nova Cimangola, e Kento Holding, da empresária angolana.

Jorge Brito Pereira, o jurista das grandes operações

Tem sido o advogado histórico de Isabel dos Santos. Representa-a há anos e é a este causídico que a investidora recorre para assessorar grandes operações, como foi o caso da fusão da ZON com a Sonaecom, que deu origem à NOS. Foram-lhe apontadas, no âmbito do Luanda Leaks, responsabilidades na empresa Matter Businness Solutions, para onde foram transferidos pelo menos 115 milhões de euros da Sonangol, da qual Isabel dos Santos era presidente.

Ao Expresso, Brito Pereira disse que a sua ligação à Matter decorria de uma procuração que usou apenas para criar a empresa. Sócio da sociedade de advogados Uría Menéndez Proença de Carvalho, Jorge Brito Pereira foi até hoje presidente da administração da NOS. É presidente da Comissão de Ética e da mesa da assembleia geral da Efacec e administrador da Santoro. Brito Pereira foi até agora também presidente da mesa da assembleia geral do BFA.

Paula Oliveira, da Escom para os negócios de Isabel dos Santos

Tem 48 anos. É administradora recente da NOS, além de dona da Matter, avançou o consórcio internacional de jornalistas ICIJ, de que Expresso e a SIC fazem parte. Apresenta-se como sócia principal da SDO, uma empresa de consultoria em Portugal e Angola, criada em 2016, e como fundadora da Digital Factory. É, também, co-fundadora da Youcall, Lda, empresa de call center que opera em Angola e que usa como marca comercial o nome Ucall, negócio em que é sócia minoritária de Isabel dos Santos (que em 2014, pelo menos, tinha 70% da empresa).

Paula Oliveira é também sócia fundadora e diretora desde 2010 do restaurante Oon.dha, em parceria com Isabel dos Santos, localizado em Luanda. Antes de se juntar a Isabel dos Santos, Paula Oliveira foi, durante um ano, administradora executiva da Escom, o braço não financeiro do Grupo Espírito Santo em Angola, liderado por Hélder Bataglia. E, de 2003 a 2008, foi diretora de recursos humanos da Coca-Cola, também em Angola.