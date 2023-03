O que nos impede de dormir? A neurologista Teresa Paiva esclarece os mitos sobre o sono

Vivemos em tempos desconexos e com múltiplas dimensões, cheios de dúvidas, superstições e paradigmas e, consequentemente, muitas e diferentes formas de viver o dia-a-dia. Para alguns, o tempo é «acelerado»: as 24 horas de cada dia não chegam para todas as tarefas, e as pausas semanais são esquecidas. Para outros, o tempo «sobra» na passagem lenta de uma reforma sem objetivos e sem afazeres. Para outros, o tempo é «mutável», vivendo uns dias de dia e outros de noite. Para outros, o tempo é «curto» perante a ameaça de doença grave. Para outros ainda, o tempo é de «dor» perante perdas e traumas que lhes corroem a alma. Para alguns, o tempo é «feliz» na bênção de uma ou de muitas alegrias. Uma pesquisa no Google fornece 40 400 000 resultados para sleep helpers (ajudas para dormir), 7 800 000 de resultados para «ajudas para o sono» e 202 000 para «facilitadores do sono». Os números de milhões são impressionantes, mas haverá assim tantas ajudas? As que surgem são credíveis? No meio desta confusão, muitos procuram o procedimento mágico que os faça dormir e, na internet, na publicidade, entre amigos e vizinhos, há sempre qualquer coisa, que ninguém até agora conhecia, para promover uma noite de sono descansada. Os mitos e as crenças abundam. Mas... seja o tempo de choro ou de riso, curto, longo ou variável, há regras relativamente transversais para dormir bem, e há também os mesmos ladrões que o vêm roubar, as mesmas barreiras que o vêm impedir e os mesmos facilitadores que o promovem.

O que nos tira o sono? Má alimentação Comer mal em qualidade e em quantidade, falhar refeições, fazer refeições abundantes e tardias. Má atividade física Não praticar atividade física ou praticá-la em excesso. Fazer exercício cedo ou tarde demais (de madrugada ou depois do jantar). Fraca exposição à luz solar e à luz ambiente Não estar ao ar livre, principalmente no início do dia. A exposição a grandes intensidades luminosas ao fim do dia. Má organização do trabalho Por ser ou ausente ou excessivo, terminando a horas tardias, com muitas interrupções, muito multitasking, stress ou conflitos, sem pausas, sem fins de semana, sem férias. Maus hábitos de sono Horários de sono irregulares, ou muito matutinos ou muito tardios. Reduzir propositada ou circunstancialmente a duração de sono. Passar muito tempo deitado na cama para tentar adormecer. Horários que não respeitam o seu cronotipo. Deixar-se roubar pelos ladrões do sono Tempo excessivo de televisão, telemóvel, computador, ecrãs, redes sociais. Tempo excessivo de jogos online. Consumos excessivos de álcool e tabaco. Consumo de drogas e substâncias tóxicas. Muitas preocupações Preocupações com as notas, os exames e testes, os filhos, a família, os relacionamentos, a saúde, o dinheiro, o trabalho, o emprego ou com coisa nenhuma. Preocupações necessárias, desnecessárias, irrelevantes ou inúteis. Traumas e violências Doenças, acidentes, perdas de bens e de pessoas queridas. Presenciar, ser vítima ou ser perpetrador de violência na escola, na família, no trabalho, na rua, na televisão, em filmes ou em notícias.