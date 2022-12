Quais devem ser as estratégias das empresas para melhor lidarem com a longevidade?

“Aquilo que todas as empresas devem ter, sejam elas do Estado ou não, seria um ambiente de trabalho promotor de bem-estar”, defende Diana Vilela Breda, CEO do Hospital Arcebispo João Crisóstomo

“Para o envelhecimento ativo, precisamos que o trabalho seja adaptado ao trabalhador”, explica Jorge Barroso Dias, presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina do Trabalho & Diretor Clínico de Saúde Ocupacional da CM Lisboa

“Nós não podemos gerir as pessoas como se tratasse de uma massa uniforme”, acredita Maria de Belém Roseira, ex-ministra da Saúde

“Se nós olharmos para as empresas e para as pessoas como sistemas e organismos vivos e não como uma máquina, já estamos a começar a ver tudo de forma diferente”, sublinha Regina Cruz, fundadora da WellBeing 3.8

“A nossa longevidade vai depender de nós, não da empresa onde eu trabalho, não da minha família, vai depender do que eu escolho para mim”, lembra Ricardo Parreira, CEO da PHC Software

“O stress dos trabalhadores é uma coisa que as organizações devem, de facto, avaliar e perceber e definir um conjunto de ações e de políticas que possam ir de encontro a tudo o que contribua para a diminuição desse stress”, refere Sílvia Nunes, diretora, Michael Page e autora do podcast “Profiler”