New York Times descobre as praias "em estado puro" do Alentejo

Melides é onde começa a reportagem do New York Times, não muito longe do lugar onde Christian Loubotin pretende construir o primeiro hotel. O jornalista, Eric Lipton, faz notar que Melides, a “uma hora de Lisboa", fica bem no meio da última parte da costa Atlântica do sul da Europa que está por estragar, a parte menos desconhecida de um eixo turístico que faz com que o Algarve, Lisboa e Porto sejam os lugares preferidos pelos turistas, e logo os mais concorridos no pico do verão.



Melides, destino de “um grupo de super-ricos europeus”, é nas palavras de Eric Lipton o que Saint Tropez foi nos anos 50 do século XX, antes de Brigitte Bardot lá chegar, ou Ibiza, durante a primeira vaga de gente sequiosa de festas. E, é isso, explica Lipton, que faz com que Loubotin não queira apenas construir um hotel neste paraíso alentejano. “Ele também é proprietário de uma casa com vista para o oceano Atlântico”, e tem como vizinha Noemi Marone Cinzano, produtora de vinhos cuja a família foi proprietária da marca italiana Cinzano. É ela que acaba por lhe confessar: “Viajei toda a minha vida e nunca vi um lugar tão intocado como este no resto da Europa”.

A lista de notáveis que procura nesta região essa natureza em estado em puro e algum isolamento inclui também nomes como o do designer Philippe Starck; o do artista alemão Anselm Kiefer, o do pintor inglês Jason Martin que soube transformar uma ex-discoteca no seu atelier. Para Lipton “o Alentejo é uma região sem paralelismo na beleza e na autenticidade”, à qual o jornalista chegou com a família este verão, quase por acaso, depois de ter aproveitado um desconto da TAP que lhe oferecia uma escala.

A reportagem também fala na Comporta, embora em tom muito menos entusiasmado. “Parece uma versão mini dos Hamptons: carros luxuosos enchem as estradas, casais vestidos de modo boémio passeiam pelas galerias de arte, as lojas de decoração e utilidades domésticas, bares, discotecas e esplanadas. Na descrição não são os esquecidos os ataques dos mosquitos à noite na localidade construída em cima dos campos de arroz.

O jornalista comeu frango assado ("a melhor refeição que tivemos") e deliciou-se com Amêijoas à Bulhão Pato, do restaurante Lagoa ò Mar, na praia de Melides. Descobriu a Praia da Galé, uma das praias “mais extraordinárias no mundo”.

“Nem um hotel, nem um resort, pode-se caminhar ininterruptamente pela areia.” Lipton acaba por concluir que se Portugal é um país descontraído comparado com o resto da Europa, o Alentejo leva essa descontração a um novo nível. “Parece que não pertence ao mundo contemporâneo a que estamos habituados”.