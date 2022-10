Precisa de ajuda para ir votar? 10 músicas para o levar até lá

Alice Cooper – Elected

A lenda diz que a música estava pronta para o disco de estreia de Alice Cooper em 1969. Mas mesmo tendo ficado de fora de Pretties for You, Elected acabaria por entrar em Billion Dollar Babies, disco lançado em 73. Nessa altura já Cooper se apresentava com estrela – School’s Out tinha sido editado menos de um ano antes.

Arcade Fire – I Give You Power

Foi editado de surpresa. No último dia da presidência de Barack Obama, os Arcade Fire editaram I Give You Power sem qualquer aviso e com uma convidada especial: Mavis Staples. No entanto, fizeram-no com um comunicado a todos os fãs: “Nunca foi tão importante mantermo-nos juntos e tomarmos conta uns dos outros”. A letra não deixa margem para dúvidas: Eu dou-te poder/Sobre mim (..) Eu dou-te poder/Eu posso tirar-to”.

The Specials – Vote for me

Se votarmos em ti, prometes ser integro, decente e honesto?, assim começa Vote for Me, música de Encore, disco de 2018 dos Specials. Bem humorada, a letra não deixa ganhar grande fé na classe política – que acusam de estar embriagada com dinheiro e poder – mas também não abre espaço dúvidas quanto ao valor de cada voto.

Patti Smith – People Have the Power

O poder é das pessoas, repete Patti Smith em People Have the Power. Justamente conhecida como a poetisa do punk, fica na letra que o poder é suficiente para tirar o mundo aos tolos e para mudar a terra. Se Patti Smith o garante, quem somos nós para discordar? Sabe onde é a sua mesa de voto?

Fat Boy Slim – Weapon of Choice

No seu registo habitual e com um vídeo em que conta com Christopher Walken – ganhou o Grammy para melhor vídeo em 2002 -, em Weapon of Choice - em português, o poder da escolher – Fat Boy Slim lembra que se pode ‘soprar’ com este ou aquele, mas a mensagem essencial é clara: convém não esquecer o poder da escolha. Está na dúvida? Temos um comparador de programas para si.

Chicago – Vote for Me

Impostos a metade, fazer russos rir e alimentar pessoas com fome, são as linhas mestras do programa eleitoral de quem quer, na música dos Chicago, conseguir a nomeação para a presidência norte-americana. Sem ter um apelo ao voto, a letra soará familiar a quem acompanhou a campanha eleitoral. Ou talvez não. Afinal, por cá ninguém prometeu “carros movidos a cerveja”.

The Clash – Know your rights

Nascidos entre o politicamente ativo movimento punk do final dos anos 70, os Clash nunca renegaram às suas origens. Com o tom irónico que sempre os caracterizou, em Know your Rights, Joe Strummer elenca os direitos básicos do Homem: “não ser morto”, ter “dinheiro para comer” e “liberdade de expressão”. Hoje pode exercer outro.

Radiohead - Electioneering

“Confio que posso contar com o teu voto”, canta Tom Yorke em Electioneering, uma das música de OK Computer. Yorke contou como chegou a esta letra – foi inspirado pelos textos de Noam Chomsky que dizia estar a ler na época e por uma digressão americana em que a quantidade de apertos de mão distribuídos acabou por ser tornar piada. Essa acabou na letra da canção. O que diz um político no aperto de mão com os eleitores?

Stevie Wonder - Signed, Sealed and Delivered

A música até é vista como um pedido de desculpas, uma promessa de fidelidade eterna de Stevie Wonder à sua namorada. Hoje não precisa de pedir desculpa “por ter ficado demasiado tempo” ou de um ter dito "adeus para agora regressar de lágrimas nos olhos". Com maior ou menor probabilidade de celebrar no final da noite, pode cantar à saída da mesa de voto depois de “assinado, selado e entregue” o respetivo boletim.

Quer fazer a viagem até à mesa de voto com a playlist? Não queremos mesmo que lhe falte nada. Basta abrir o Spotify AQUI.