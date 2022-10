Sete dossiês quentes para a nova legislatura

Quando escolher o cenário com que pretende governar na próxima legislatura António Costa terá de ter em conta os dossiês que tem em mão para resolver. Os que já estão à vista têm alto grau de sensibilidade. E podem exigir geometrias variáveis.

A nova lei de bases tem um prazo que termina no fim do ano: o novo Governo vai ter de decidir se põe um risco às PPP hospitalares na letra da lei ou se admite renovar concessões e manter o regime aberto. A divisão é típica de esquerda-direita, mas Costa tem sido prudente, diz só querer acabar com as que não funcionam. Só terá apoio no Parlamento para isso à direita.

