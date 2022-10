Costa dispara forte contra Rio: “Atingiu a dignidade desta campanha”

Mesmo sem ouvir a conferência de imprensa em que Rui Rio puxou António Costa para o centro do caso Tancos, o líder socialista respondeu-lhe esta tarde, numa declaração sem perguntas. Nada acrescentou sobre a acusação a Azeredo Lopes, mas foi duríssimo na reação às palavras de Rio, que lhe foram resumidas pelo seu staff no final de uma ação de campanha com jovens empreendedores, em Lisboa.

No final desse encontro dedicado às startups, Costa conferenciou brevemente com alguns membros do núcleo-duro da campanha socialista (incluindo os governantes Mariana Vieira da Silva e Duarte Cordeiro), para afinar as palavras que diria a seguir aos jornalistas. Que incluiram uma acusação direta a Rui Rio, de ter abdicado do que diz serem os seus “princípios fundamentais” e de atingir “a dignidade desta campanha”.

tiago miranda

Sobre as questões que Rio colocou em relação ao conhecimento que Costa teria da operação de encobrimento da devolução do material furtado em Tancos, o primeiro-ministro disse que “o dr. Rui Rio tinha a estrita obrigação de saber que respondi por escrito a todas as questões que a comissão parlamentar de inquérito colocou sobre este caso, e que a CPI concluiu que nada me tinha apontar”. O mesmo com a investigação judicial, acrescentou: “O dr. Rui Rio devia também saber que ao longo destes dois anos a Justiça nunca me colocou qualquer questão, e se tivesse alguma dúvida sobre meu comportamento o teria feito”.

Dito isto, Costa passou ao contra-ataque ao líder do PSD. “Ainda há dois dias ouvi, e todos os portugueses ouviram, Rui Rio dizer que tinha como princípio fundamental não fazer julgamentos na praça pública. Eu não mudo de princípios fundamentais de dois em dois dias”, disse Costa, acusando Rio de o ter feito.

“Há 5 anos que digo o que sempre achei ao longo de toda a minha vida política; o que é da justiça à justiça. o que é da política à política. Quem sacrifica princípios fundamentais da forma de estar na vida política envergonha-se a si próprio, mais do que ataca quem quer atingir”, disparou Costa.

Mais: “A mim Rui Rio não me atingiu; atingiu a dignidade desta campanha eleitoral.”