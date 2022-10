O arrufo, um milagre e o dedinho apontado. Todos contra Costa no último debate

De um lado Assunção Cristas, do outro Catarina Martins. Apertado entre uma adversária a atacar pela direita - em luta desesperada pela sobrevivência - e uma (espécie de) parceira à esquerda a lutar pela relevância, António Costa alterou a compostura que manteve nos outros debates. "Não vale a pena estender o dedinho", avisou Cristas. "Só mesmo da sua cabeça", desdenhou de Catarina. "O meu país não é [feito] só de herdades do Alentejo", atirou à líder do CDS. Pior, comparou-a a Trump, as duas únicas “pessoas no mundo que defendem a descida dos impostos sobre os combustíveis”. Sempre que pôde, distribuiu pancada, como para Rui Rio, sobre as contas das propostas do PSD: "Eu que sou tido por otimista, isso é ultra-otimista. É um milagre." Antes de arrancar para a campanha eleitoral, Costa apareceu em modo 'a melhor defesa é o ataque', contra todos os que investiram contra si. (Pode ler aqui a estatística do David DInis sobre quem atacou quem)

No debate desta segunda-feira à noite na RTP, as líderes do CDS e do Bloco quase monopolizaram os ataques, Rio esteve mais discreto mas com contas feitas na mão para atirar a Costa, Jerónimo continuou semi-desaparecido e André Silva manteve o mantra do PAN. A atitude de Catarina Martins foi a mais eloquente de uma estratégia pensada: ao longo da emissão, foi fazendo elogios à 'geringonça' e críticas ao PS. Assumiu as virtudes da solução, apontou falhas (como nas leis laborais), mas foi mortal para Costa quase no fim, no momento mais quente do confronto. A pergunta da moderadora era sobre alterações climáticas, mas a resposta revelou antes uma alteração profunda do clima entre os dois parceiros.

"Sabemos os dois o que aconteceu". O arrufo à esquerda

Catarina Martins começou por dizer que tinham sido "deselegantes" as críticas de Costa e de Rio ao Bloco no seu frente a frente da manhã (ou seja, colocou ambos no mesmo saco). Depois, lembrou que o socialista se referiu às linhas vermelhas que Catarina colocou no célebre debate de 2015 como um "golpe de teatro", quando acabou por as aceitar na posição conjunta. E afirmou sentir-se ofendida: "No último mês, o PS usou o argumento da crise para apelar a uma maioria absoluta para se livrar dos 'empecilhos' da esquerda", lendo estas atitudes de Costa como uma "forma de tentar um insulto pessoal dispensável". A seguir, deu a estocada: lembrou uma reunião "no domingo de manhã" - dia das legislativas de 2015 - em que antes de saberem os resultados os dois partidos se reuniram para se concertarem. "Sabíamos que o PS tinha aceitado descongelar as pensões e estávamos disponíveis. Sabemos os dois o que aconteceu..."

Mas é preciso descodificar o ataque da coordenadora do Bloco. A semana passada, em entrevista ao podcast do ex-bloquista Daniel Oliveira, António Costa disse que "esta soluçao governativa foi construída apesar do Bloco de Esquerda". Mas não era a primeira vez que o socialista apagava o BE dos primeiros momentos da 'geringonça', deixando apenas o PS e o PCP na fotografia. Está a "reescrever a história", acusou Catarina Martins. "Não se queimam pontes quando se querem fazer pontes. Não sei se o PS está zangado com os últimos quatro anos, o BE não está. O BE não está zangado e quer continuar a trabalhar".

Nesta competição, Costa e Catarina concorrem pelo voto útil à esquerda: se o PS tiver maioria absoluta, o Bloco é irrelevante mesmo que tenha um bom resultado; se o PS precisar de parceiros, o BE está disponível, mas sabe-se que Costa prefere o PCP (e não descarta o PAN). Um resultado do BE acima dos 10% seria uma má notícia para os socialistas e tudo isto condiciona o debate. Na resposta, o líder do PS acusou Catarina de revelar conversas privadas e lembrou que o Bloco tem o PS como principal adversário, citando a própria Catarina a dizer que "a história desta legislatura é o confronto do PS com os partidos de esquerda". Foi então que disse: "Só mesmo da sua cabeça". Foram minutos quentes. Os mais tensos, talvez, de toda a série de debates.

Com humor, Rui Rio pôs-se no lugar de espetador: "Não paguei bilhete [para assistir a isto]. É um arrufo que normalmente é tratado dentro de casa, isto é um arrufo pré-eleitoral". Assunção Cristas, porém, não ficou sentada na bancada a ver o espetáculo... desceu ao ringue e calçou as luvas.

Cristas a dar tudo, e a apontar o "dedinho" à corrupção

Sempre a interromper, a lançar apartes, e a intervir fosse qual fosse o tema, Assunção Cristas deu tudo para mostrar que à direita não existe outra oposição senão a sua (sentada entre os líderes do PS e do PSD, quando Costa entregou um papel a Rio sobre o investimento privado, até ironizou: "Eu ajudo a fazer a ponte para o Bloco Central...")

Criticou o Governo e as esquerdas pelo "maior caos de sempre" na saúde, insistiu na carga fiscal recorde, no incumprimento da promessa dos médicos de família para todos ("faltam 700 mil", denunciou), apontou o aumento do tempo de espera para as consultas e atacou com armas que mais ninguém quis usar. A corrupção: " Não vejo ninguém a perguntar a António Costa" - seria uma crítica a Rio? - "sobre os casos" que ocorreram neste governo: "Cinco membros constituidos arguidos: Tancos, Galpgate, proteçao civil... Temos um presidente da Proteção Civil arguido e o PM está calado. Como é possivel passar uma campanha eleioral sem se falar disto? É uma vergonha nacional...", disse nos minutos finais. Foi tendo o condão de irritar Costa e de o forçar a sair do registo contido e explicativo cultivado nos debates, até que o socialista não resistiu a comentar a linguagem gestual da centrista: "Não vale a pena estender o dedinho!"

Mas houve mais: quando Cristas o acusou de não conhecer o país real, Costa ripostou com uma questão de classe social: "O meu país não é [feito] só de herdades do Alentejo". Cristas reagiu: "Não tenho nenhuma." E havia de completar que veio de Angola, onde os a família perdeu tudo e não foi indemnizada. Mais um ponto para o eleitorado de direita.

São contas, senhor: o "milagre" do PSD segundo Costa

António Costa a Rui Rio chegavam à noite embalados pelo debate da manhã nas rádios, onde fizeram uma espécie de concurso de 'Centenos'. À noite, fizeram uma guerra de números, motivados pelos dados corrigidos do crescimento revelados durante o dia pelo INE. "Eu que sou tido como otimista, o meu amigo, cuidado! É ultra-otimista", ironizou Costa com o seu ar mais divertido e de certa forma complacente. "Como faz esse milagre de cortar em 3.700 milhões de euros em impostos e aumentar a receita fiscal em dois mil milhões de euros?", questionou. Neste debate a seis, Costa tentou ser ele a interpelar Rio e a colocar o líder do PSD em causa. Não queria polarizar apenas com Catarina Martins e Assunção Cristas, mas também ao centro. Mas Rio não engrenou no tom duro da sua concorrência à direita.

O líder do PSD ajudou à bipolarização ao centro, sobretudo quando pegou nos números corrigidos do crescimento do INE - e argumentou que se manteve a maior carga fiscal de sempre. "A continha está certa até porque a fiz com máquina de calcular, não a fiz à mão, mas também sabia fazer."

Rui Rio levava no bolso respostas que tinham ficado mal explicadas noutros debates - como sobre o aumento da carga fiscal, que Costa atribuiu ao crescimento económico e ao aumento das contribuições para a segurança social: "Se tirar essa receita da TSU", assegurou Rio, segurando um papel, "mantém-se o crescimento dos impostos sobre o PIB", justificou. Depois, tentou desmontar a tese do crescimento socialista: "Em termos reais, a economia portuguesa foi a segunda pior dos países da coesão. Isto é indesmentível." E ainda lançou uma pergunta (que no início da legislatura era uma das preferidas do CDS): "Se o PS ganhar as eleições vai repor o imposto sucessório, mesmo com a 'geringonça'?" Costa respondeu: "Não consta do nosso programa".

Foi então que atacou as contas e a máquina de calcular de Rio como um gerador de milagres e de impossibilidades contabilísticas (o mesmo tipo de acusações a que o anterior Governo imputou ao famoso cenário macroeconómico de Mário Centeno em 2015).

O tema do dia era terreno favorável para Costa: "O INE arrasou tudo" o que a direita tem dito, apontou o socialista. O crescimento foi maior, a carga fiscal de 2016 e 2017 foi inferior a 2014 e 2015, a carga fiscal do ano passado também foi revista em baixa, o investimento foi maior do que se julgava. Afinal, diz Costa, a solução de governo destes quatro anos, que traria o diabo e iria assustar os investidores "não só não assustou os investidores como, pelo contrário, [eles] encontraram confiança para investir".

O pior foram os fogos: Costa em causa própria

A primeira parte do debate, porém, foi menos intensa do que a segunda e quase toda dominada pelas leis laborais (e enormes críticas da esquerda ao Governo). Tanto Jerónimo de Sousa como Catarina Martins classificaram as alterações à lei laboral como o pior da última legislatura e explicaram todas as incidências das medidas. Para Costa, o pior foram "as tragédias" dos fogos "de 2017. Nada mais é comparável. Nada pode ultrapassar estas duas tragédias", reconheceu. Mas mais ninguém falou desse tema.

Depois de Cristas, a palavra corrupção só apareceu no debate por iniciativa de André Silva (voltou a insistir nos tribunais especializados sugeridos pela OCDE) que estimou por essa razão perdas para a economia da ordem dos 18 mil milhões e euros. O porta-voz do PAN, a propósito das leis laborais e do crescimento económico, enfaizou ainda que "o país está muitas vezes a desenvolver-se à custa de mão de obra escrava" e denunciou que Portugal é dos principais países onde se pratica "tráfico de seres humanos".

À semelhança de outros debates desta temporada de legislativas, Jerónimo de Sousa não cresceu. Ficou pelas posições tradicionais do PCP e pouco mais. Discordou muito de Costa na área laboral, mas concordou nos aumentos do abono de família, por exemplo, ou no reconhecimento da necessidade de subir o salário médio. O secretário-geral comunista, no entanto, manteve as distâncias quanto ao cenário de uma nova 'geringonça': "Esta conjuntura não é repetível."

Enquanto o comunista falava, Costa e Cristas continuavam um debate paralelo, o que valeu um puxão de orelhas da moderadora: "Não querem ouvir Jerónimo de Sousa?" Não. A conversa estava muito mais animada do outro lado.