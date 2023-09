“O acordo certo para o Reino Unido”: primeiro-ministro britânico saúda regresso do país a programa de investigação científica da UE

O Reino Unido vai regressar ao Horizon Europe, o principal programa de financiamento de investigação e inovação da União Europeia (UE), confirmou o primeiro-ministro, Rishi Sunak. Os cientistas britânicos poderão, assim, voltar a candidatar-se a bolsas do programa, cujo orçamento é de 95.500 milhões de euros.

O jornal “The Guardian” escreve esta quinta-feira que o regresso é saudado “com júbilo” pela comunidade científica do Reino Unido, que já foi um dos principais beneficiários do programa. “Trabalhámos com os nossos parceiros da UE para garantir que este fosse o acordo certo para o Reino Unido, desbloqueando oportunidades de investigação sem paralelo, e também o acordo certo para os contribuintes britânicos”, afirmou o primeiro-ministro.

Segundo o jornal, o acordo foi selado após conversa telefónica entre Sunak e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na noite de quarta-feira. O Reino Unido também voltará a integrar o programa espacial Copernicus, que tem sido fundamental na vigilância dos fenómenos meteorológicos deste verão, incluindo os incêndios florestais na Europa, segundo declaração de Downing Street.

A Comissão Europeia afirmou que o Reino Unido contribuirá com cerca de 2600 milhões de libras (cerca de 3000 milhões de euros) por ano, em média, para os programas Horizon e Copernicus, devendo as contribuições britânicas começar em janeiro do próximo ano.

O acordo está a ser visto como mais um momento do reinício das relações entre o Reino Unido e a UE após a saída do país do bloco, prossegue “The Guardian”. Von der Leyen afirmou: “A UE e o Reino Unido são parceiros estratégicos e aliados fundamentais, e [este] acordo é a prova disso. Continuaremos na vanguarda da ciência e da investigação a nível mundial”.

Este acordo, que terá de ser ratificado pelos Estados-membros, está “em plena conformidade” com o Acordo de Comércio e Cooperação UE-Reino Unido, declarou a Comissão Europeia. O Reino Unido esteve excluído do programa Horizon durante três anos em virtude de uma polémica relacionada com as relações comerciais com a Irlanda do Norte na sequência do Brexit.