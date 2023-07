Política Agrícola Comum precisa de ser revista ainda antes de novo alargamento da UE, defende autarca portuguesa no Comité das Regiões

A presidente da Comissão dos Recursos Naturais do Comité das Regiões defende que “ninguém deve ficar a perder” com o alargamento da União Europeia (UE). No segundo e último dia da 156ª sessão plenária daquele comité, Isilda Gomes reconheceu, esta quinta-feira, ao Expresso que “naturalmente” nunca haverá um equilíbrio perfeito entre os atuais 27 Estados-membros e os que entretanto se juntarem. “Temos é de minimizar os impactos negativos e lutar para que esses impactos sejam atenuados o mais possível”, salientou a socialista, que é também presidente da Câmara de Portimão.