Líder do Parlamento Europeu vem ao Conselho de Estado, com críticas a todos os extremos e elogios a Costa: “Nunca tem medo de desafios”

A presidente do Parlamento Europeu chega esta quinta-feira a Lisboa para jantar com António Costa, a quem não quer antecipar passos europeus, mas com muitos elogios pelo meio. Na sexta, participa num debate na AR e participa no Conselho de Estado. Numa entrevista exclusiva à SIC e Expresso, Roberta Metsola fala do receio da abstenção nas próximas europeias, deixa alertas sobre a extrema-direita, mas também críticas à extrema-esquerda