Loading...

União Europeia “Será que ele não nos vê? Não nos ouve?” Contra o aumento da idade da reforma, manifestantes e polícia fizeram de Paris um campo de batalha

Os franceses estão nas ruas há vários dias em protesto contra a reforma do sistema de pensões que, entre outras alterações, prevê o aumento da idade da reforma para os 64 anos - a decisão foi tomada pelo Governo que fez passar a lei sem a levar à votação do Parlamento, invocando o artigo 49.º da Constituição. “É a prova de que o partido de Macron é minoritário na Assembleia e na opinião pública também”, diz um dos manifestantes. “Será que ele não nos vê? Não nos ouve?”, questiona uma professora. Na última noite, os confrontos com a polícia escalaram até deixarem Paris a ferro e fogo. Veja o vídeo

Há 49 minutos