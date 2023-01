Migrações: Itália não consegue lidar com problema sozinha, avisa Meloni

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, instou esta segunda-feira à unidade dos Estados-membros da União Europeia perante os fluxos migratórios, porque Itália não consegue lidar com o problema sozinha, após reunir-se com o Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.

"Não é do interesse de ninguém ter um conflito sobre uma questão como as migrações -- isso equivaleria a dar um presente aos traficantes de seres humanos", disse Meloni à imprensa, em Roma, no final da reunião.

Itália está a pedir mudanças na forma como a União Europeia (UE) lida com o afluxo de migrantes, argumentando que o atual sistema põe demasiada pressão sobre o país que, por causa da sua posição geográfica, é o principal destino dos requerentes de asilo procedentes do norte de África.

"É necessário avançar urgentemente para soluções europeias para um problema europeu, como Itália vem dizendo há anos", frisou Meloni.

"A consciência de que a UE pode e deve intervir, a começar pela defesa das suas fronteiras exteriores, está a ganhar terreno, e existe consciência de que Itália não consegue lidar com o problema sozinha", prosseguiu, acrescentando "estar na altura de trabalhar em conjunto para conter os fluxos de migrantes ilegais antes de chegarem às fronteiras europeias".

Segundo a chefe do executivo italiano, "é necessário fortalecer a cooperação com os países de origem e trânsito dos migrantes" e "Itália está a fazer a sua parte", mas "o compromisso em relação a África deve ser de toda a Europa".

"A ação europeia na questão das deportações pode e deve melhorar", insistiu, frisando que "Itália está a trabalhar em respostas pragmáticas, eficazes e rápidas para esta questão prioritária".

As conversações entre Giorgia Meloni e Charles Michel realizaram-se no âmbito de uma reunião preparatória para a cimeira extraordinária do Conselho Europeu de 09 e 10 de fevereiro.