“Possível armadilha mortal”: Reino Unido vai alojar 500 requerentes de asilo num barco sem todas as condições de segurança

Começou esta segunda-feira a “semana para resolver o problema dos barcos”, um conjunto de medidas que o Governo do primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, pensa implantar em apenas uma semana, de forma a reduzir as travessias de pequenos barcos de migrantes que cruzam o Canal da Mancha para tentar procurar asilo no Reino Unido.

O ano de 2022 revelou um número de chegadas nunca antes registado: 45.755 pessoas desembarcaram no litoral britânico. Este ano, segundo a BBC, até 9 de julho tinham chegado 12.772 pessoas, mas até ao fim do ano os números podem ficar próximos do recorde do ano passado.

O número de pedidos de asilo em 2022, cerca de 90 mil está perto do recorde registado em 2002, quando 103 mil pessoas, maioritariamente provenientes do Afeganistão, Somália e Iraque pediram proteção internacional no país.

No âmbito desta ação para dissuadir as viagens pelo Canal, Sunak já deu a autorização para que uma parte dos requerentes de asilo, que espera ainda a decisão sobre os seus casos, sejam albergados num cargueiro, onde foi instalado um bloco de apartamentos flutuante. A embarcação chama-se Bibby Stockholm e está ancorada na cidade portuária de Portland, em Dorset, no sul de Inglaterra. Com 222 quartos e três andares, será a casa de cerca de 500 homens adultos e solteiros, com idades situadas entre 18 e 65 anos, todos nos estágios finais de seus pedidos de asilo.