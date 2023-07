Duas derrotas e um prémio de consolação para Sunak nas eleições intercalares britânicas

Carl Court/Getty Images

Partido Conservador, no poder desde 2010, só reteve o círculo outrora representado pelo ex-primeiro-ministro Boris Johnson. Dos restantes dois que foram a votos quinta-feira, um passa para as mãos dos trabalhistas, outro para as dos liberais. Resultados confirmam tendência nacional nas sondagens para vitória do Partido Trabalhista nas próximas legislativas, previstas para 2024