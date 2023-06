Boris Johnson enganou o Parlamento, “várias vezes”, consciente que o fazia. Eis o relatório sobre “festas” do ex-PM britânico na pandemia

Boris Johnson “enganou o parlamento várias vezes”. Esta é a primeira conclusão do relatório publicado esta quinta-feira pelo Comité dos Privilégios Parlamentares, um grupo de sete deputados, quatro deles do Partido Conservadores de Johnson, que esteve um ano a investigar o que é que Johnson sabia realmente sobre as festas que aconteceram na sua residência oficial durante a pandemia. Segundo o comité, sabia muito e disse pouco quando foi questionado, por diversas vezes, sobre o chamado ‘partygate’.

O comité identificou pelo menos quatro ocasiões em que Johnson pode ter mentido ao Parlamento, incluindo quando disse, em dezembro de 2021, que nenhuma regra ou orientação foram quebradas - quando investigações subsequentes da investigadora especial Sue Gray e da Polícia Metropolitana descobriram o contrário.

A recomendação do comité seria para que Johnson fosse suspenso da Câmara dos Comuns por 90 dias, “por desacatos repetidos e por tentar minar o processo parlamentar”, mas isso já não vai acontecer porque Johnson afastou-se pelo próprio pé.

O que vai acontecer, sim, é a cassação do “passe de ex-deputado”, ou pelo menos é essa a recomendação do comité. Sem passe, os deputados e ex-deputados deixam de ter acesso a uma série de zonas vedadas ao público em Westminster e em outros eventos que se realizem em outros locais do país.