França adia primeira visita do rei Carlos III como chefe de Estado por causa das manifestações

A decisão veio do gabinete do Presidente de França. A visita do rei Carlos III, que deveria chegar já este domingo a Paris, foi adiada. A decisão prende-se com a enorme onda de protestos que tomou conta da capital francesa nos últimos dias, e que não parece estar para acalmar a tempo de que o monarca possa participar nas atividades que teria na agenda.

Em comunicado, citado pelo diário “The Guardian”, o Palácio do Eliseu explicou que a decisão foi tomada pelos governos francês e britânico após conversa telefónica entre Emmanuel Macron e Carlos, na manhã desta sexta-feira. Seria a primeira visita do chefe de Estado do Reino Unido ao estrangeiro desde que subiu ao trono, a 8 de setembro de 2022.

Dali, Carlos deveria partir para uma visita a Alemanha, que também fica, para já, adiada. Macron disse esperar receber o rei “em condições que correspondam às relações amistosas” entre os dois países. A visita será remarcada “assim que possível”.