Israel está à beira de uma "guerra civil": Reforma judicial do Governo de extrema-direita põe em perigo a única democracia do Médio Oriente

1 O que está em causa?

Em funções desde 2022, o Governo de Benjamin Netanyahu, com o apoio da extrema-direita, tenta aprovar uma reforma judicial que põe em risco a separação de poderes na única democracia do Médio Oriente. O Governo passaria a nomear os juízes do Supremo Tribunal, único contrapeso ao poder executivo e garante do cumprimento das Leis Básicas (Israel não tem Constituição). O Presidente Isaac Herzog tem apelado ao consenso. Na quarta-feira criticou o Governo, alertou que o país está à beira de uma “guerra civil” e apresentou uma proposta menos radical, que o Executivo considerou “inaceitável”.