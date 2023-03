Wafa Ali Mustafa muda a biografia nas redes sociais todos os dias. Hoje é o 3455.º dia da vida que esta refugiada síria não escolheu

A Guerra da Síria começou há 12 anos. Com as revoltas árabes a levantar as areias de regimes fossilizados, um grupo de rapazes decidiu pedir, com um rabisco numa parede, a demissão do Presidente Bashar al-Assad. Na Tunísia e no Egito, os líderes caíram, mas Assad preferiu bombardear sua população até à submissão.

Wafa Ali Mustafa tinha 21 anos quando a revolução começou, 23 quando o seu pai desapareceu. Passa os dias a lutar para que o mundo não se esqueça dos que desapareceram nos calabouços de uma ditadura e acusa o Ocidente de ajudar a proteger o regime de Assad.

A tua biografia no WhatsApp muda todos os dias. É um número. São os dias desde o desaparecimento do teu pai?

Sim, são.

Pensas nisso todos os dias, nunca te esqueceste, nem um dia?

É a primeira coisa em que penso quando acordo e a última em que penso antes de adormecer.