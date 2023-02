Guerra revitaliza ajudas de Estado e política industrial

“Slowbalization, desglobalização, friend-shoring, reshoring, homeshoring, buy american, buy european, fragmentação… o dicionário do comércio internacional tem-se alargado com novas expressões no último ano. E todas sugerem que a globalização morreu, ou quase morreu, que o comércio internacional já atingiu o seu máximo, e que o melhor é concentrarmo-nos em nós próprios e, na melhor das hipóteses, nos nossos vizinhos”. A síntese foi feita há um mês por Cecília Malmstrom, durante a moderação de um podcast do Peterson Institute (PIIE), onde a antiga comissária europeia agora colabora, e resume o tom crítico e apreensivo com que, na Europa e nos Estados Unidos, os mais liberais encaram os travões à liberalização do comércio.

