E o que dizem os partidos, ao fim de um ano de guerra? E sobre o caminho para paz?

Passado um ano da invasão da Ucrânia pela Rússia, o que dizem os partidos com assento parlamentar sobre o conflito? À exceção de PCP, todos mantêm o apoio à Ucrânia, mas adensam as críticas à prestação da maioria socialista na mediação do conflito. Também Marcelo Rebelo de Sousa, ao lado da presidente da Hungria, um dia antes da guerra completar um ano, reafirmou a “condenação” da invasão que viola os princípios do “direito internacional” e da “carta das Nações Unidas”. “Foi dito há um ano e mantemos a mesma posição hoje”.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler