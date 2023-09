Rússia fornece cereais gratuitos a seis países africanos: Putin tem procurado estreitar relações com ofertas que não se reduzem a alimentos

À chegada a Sochi, na Rússia, o Presidente turco antecipava uma “mensagem muito importante para o mundo e, em particular, para os países africanos em desenvolvimento”, a ser transmitida em conferência de imprensa após o encontro de segunda-feira com Vladimir Putin. A novidade não foi propriamente sobre o acordo de exportação de cereais do Mar Negro, que a Rússia abandonou em julho: o Presidente russo reiterou que o país só regressa quando as exigências forem satisfeitas, preferindo focar-se no fornecimento gratuito de cereais a seis países africanos. “Estamos prestes a concluir acordos com seis Estados africanos, onde tencionamos fornecer géneros alimentares gratuitamente e até efetuar a entrega e a logística gratuitamente. As entregas começarão nas próximas semanas”, anunciou o líder russo, ao lado de Recep Tayyip Erdogan.

Um anúncio que já tinha feito, precisamente em julho – depois da saída do acordo mediado por Turquia e Nações Unidas que permitiu a exportação de cerca de 33 milhões de toneladas de cereais ucranianos, mais de metade para países em desenvolvimento. A promessa remonta à cimeira Rússia-África, que decorreu em São Petersburgo: Putin indicou que, nos meses seguintes, iria “assegurar o fornecimento gratuito de 25 mil a 50 mil toneladas de cereais” a Mali, República Centro-Africana, Burkina Faso, Somália, Eritreia e Zimbabué. Defendeu, também, que a Rússia “pode substituir os cereais ucranianos, tanto a nível comercial como a nível de ajuda aos países africanos mais necessitados”. Na altura, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, reagiu dizendo que “não é com um punhado de donativos a alguns países que se corrige este impacto dramático que afeta toda a gente, em todo o lado”. Os seis países sofrem fortemente com a insegurança alimentar: Burkina Faso, Mali e Somália estão mesmo no nível mais elevado de preocupação, de acordo com dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. E a oferta não é inocente: os interesses da Rússia no território africano são conhecidos e os esforços de aproximação têm marcado os últimos tempos, aproveitando os contextos conturbados. Iniciativas diplomáticas, apoio militar e político ou acordos sobre questões económicas são exemplos.





Mali Com cerca de 22,5 milhões de habitantes, o Mali é um dos países mais pobres do mundo. No final de junho, o Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou o fim da Missão Multidimensional Integrada de Estabilização do Mali, que começou em 2013: os mais de 13 mil militares deverão sair do país até 31 de dezembro. Após dois golpes de Estado em 2020 e 2021, uma junta militar tomou o poder, contando com o apoio dos mercenários russos do Grupo Wagner – a estimativa aponta para cerca de mil combatentes da organização no Mali. O contributo assenta, também, na entrega de aviões de combate e vigilância de Moscovo às forças armadas.

República Centro-Africana A República Centro-Africana é outro dos países em que o Grupo Wagner está mais ativo. Cerca de mil soldados chegaram em 2018 para defender o governo do Presidente, Faustin-Archange Touadéra, contra os ataques de rebeldes à capital, em troca da exploração de recursos naturais. O país é rico em ouro e diamantes e tem lutado para encontrar estabilidade desde a independência, em 1960. O grupo treinou e luta ao lado do exército e funciona enquanto segurança: em julho, por exemplo, dezenas de soldados Wagner ajudaram a garantir a realização de um referendo constitucional para possibilitar a eliminação do limite de dois mandatos presidenciais, permitindo a recandidatura de Touadéra – eleito em 2016 e reeleito em 2020.

Burkina Faso A Rússia e o Grupo Wagner têm tentado alargar a interferência também no Burkina Faso. A saída dos militares franceses foi ordenada no início do ano e a junta militar – que governa o país desde o golpe de Estado de 2022 – pediu apoio russo para treinar soldados. Ainda na semana passada, uma delegação russa esteve reunida com o Presidente, Ibrahim Traoré, para debater a cooperação militar. O avião que transportou a comitiva aterrou depois na República Centro-Africana, mas tanto o governo do país como o Ministério da Defesa russo não responderam ao pedido de esclarecimento da Reuters sobre o motivo da deslocação.

Somália Em maio, foi a vez de o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergey Lavrov, disponibilizar equipamento militar ao exército da Somália para a luta contra o terrorismo, depois de um encontro com o homólogo, Abshir Omar Jama, em Moscovo. Uma aproximação que surge depois de, em fevereiro, a Somália ter sido o único destes seis países a votar a favor de uma resolução das Nações Unidas que exigia a retirada imediata da Rússia do território ucraniano – os restantes votaram contra ou abstiveram-se.

Eritreia A Rússia tem procurado reforçar os laços com a Eritreia, classificada pelas Nações Unidas como um Estado autoritário. Em janeiro, Lavrov visitou o país para se encontrar com o Presidente, Isaias Afwerki, com quem abordou parcerias em áreas como a saúde, a educação, a energia e a exploração mineira. A Eritreia é a segunda nação mais afetada pela escravatura moderna a nível global. A propósito da invasão russa da Ucrânia, por exemplo, o ministro dos Negócios Estrangeiros culpou a “política imprudente de hegemonia e contenção” dos Estados Unidos ao longo de décadas. “O triste facto é que a Ucrânia é simultaneamente um pretexto e uma vítima desta política”, disse Osman Saleh durante a receção a Lavrov.