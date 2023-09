Ucrânia com novo rosto na Defesa para afastar suspeitas de corrupção: quem é Rustem Umerov?

O Ministério da Defesa da Ucrânia tem uma nova cara: sai Oleksi Reznikov, entra Rustem Umerov. O Presidente do país, Volodymyr Zelensky, justificou este domingo a mudança na tutela com a necessidade de “novas abordagens e novas formas de interagir com o Exército, bem como com a sociedade civil em geral”. Os escândalos de corrupção que abalaram a Defesa sob Reznikov e o peso simbólico, mas também efetivo, de Umerov na Crimeia, península anexada ilegalmente pela Rússia em 2014, são duas importantes linhas de análise desta substituição.