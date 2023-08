Guerra na Ucrânia: Iryna Shev, o relato de uma jornalista que decidiu ir viver para a terra onde nasceu

Demorei meia hora para atravessar a fronteira de Medyka. Cerca de duas centenas de metros separavam a Polónia da Ucrânia, o mundo ocidental do mundo de Leste, o mundo da paz do mundo da guerra. Duas centenas de metros que me pareceram uma maratona.

Depois do controlo de passaporte do lado polaco, percebi que não ia ser fácil. Não era longe, mas era a subir e eu tinha demasiadas malas. Além disso, estava muito calor, demasiado para as nove da manhã. Lá me mentalizei de que não havia nada a fazer e fiz-me ao caminho. Parei duas vezes para recuperar o fôlego. Nessa altura arrependi-me de ter trazido comigo, numa das malas, 5 kg de farinha que os primos polacos mandaram para a minha avó. “Farinha feita por nós. É para a tua querida avó Maria provar”, disseram-me. Caramba, mas eles acham que não há farinha na Ucrânia?, pensei, enquanto tentava manter alguma dignidade com a bagagem, que estava a ganhar vida própria, na minha solitária mas vigorosa caminhada para a Ucrânia, a terra onde nasci.