Responsável da NATO corrige "erro" de sugerir cedência territorial da Ucrânia, mas agora Kiev já sabe em que estão a pensar os seus aliados

NurPhoto

Um alto funcionário da NATO, que trabalha diretamente com Jens Stoltenberg, sugeriu que um cenário possível para a paz seria a cedência de territórios por parte da Ucrânia e a sua adesão ao Tratado. Kiev respondeu em fúria, a NATO teve de se retractar, mas a dúvida paira no ar. Com o conflito praticamente parado, e a contraofensiva ucraniana a mostrar-se um trabalho árduo e caro, os analistas acreditam que há em Washington quem pense da mesma forma que o ‘mensageiro’. “Há um realismo crescente entre as autoridades da NATO e do Ocidente sobre o que a Ucrânia pode alcançar no campo de batalha”, diz mesmo a analista de defesa Kelly Grieco