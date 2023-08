Ucrânia intensifica ataques a alvos russos. Terá o aval dos EUA?

“Os rapazes serão sempre rapazes” [boys will be boys], disse Ronald Reagan, na intimidade do seu gabinete presidencial norte-americano quando, em 1981, a Força Aérea israelita atacou de surpresa o reator nuclear Osirak, em construção no Iraque. E até hoje perdura uma longa tradição de “ações negadas, mas aceites, entre os aliados norte-americanos”, salienta Harry Halem, investigador do Instituto Yorktown, organização dedicada à Defesa, ouvido pelo Expresso. Não terá sido, então, com notável espanto que os EUA receberam as mais recentes notícias acerca das incursões ucranianas contra alvos russos. Pelo menos três diferentes tipos de drones, de produção ucraniana - e este ponto é fulcral - foram usados ​​em ataques no território russo, incluindo Moscovo, segundo revelou uma investigação do jornal “The New York Times”.