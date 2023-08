A perigosa ligação entre a Arábia Saudita e a Rússia que controla os preços do petróleo no mercado: “Fortaleceu-se depois da guerra”

A Arábia Saudita prepara-se para acolher uma cimeira para debater o plano do Presidente ucraniano para a paz, conforme confirmou um alto funcionário em Kiev. Andriy Yermak, chefe de gabinete de Zelensky, disse no domingo que autoridades de vários países participarão no evento na Arábia Saudita, e a publicação "The Wall Street Journal", que avançou com a notícia, revelou que as negociações aconteceriam nos dias 5 e 6 de agosto, na cidade de Jeddah, com a presença de representantes de cerca de 30 países. A discussão da paz nos termos ucranianos (ponderando os 10 pontos que Zelensky define como fundamentais) surpreende, visto que, até ao momento, a Arábia Saudita tinha vindo a ser descrita como uma aliada de Moscovo. Mas as ligações entre os dois países não são baseadas em lealdade incondicional, havendo sobretudo interesses comerciais a envolvê-los.

Não é de hoje que líderes russos e sauditas cooperam para controlar o mercado mundial de petróleo, mas a aliança tem resultados políticos práticos, ao assegurar mais um parceiro estratégico à isolada Moscovo. A Arábia Saudita tinha anunciado que iria reduzir em um milhão os barris por dia, de forma a regular a queda dos preços. De acordo com o jornal “The New York Times”, a ação orquestrada pela Arábia Saudita e pela Rússia - que entrou mais tarde em acordo - vai finalmente surtir efeito nos preços dos combustíveis, que deverão aumentar. A Guerra na Ucrânia tinha alterado a dinâmica cúmplice dos dois Estados, com a Rússia cada vez mais disposta a exportar bens de energia a preços inferiores e a ter de aumentar o petróleo disponível no mercado, enviando-o sobretudo para a Índia e para a China. Foi apenas a segunda ocasião em que Moscovo resolveu contrariar a política estipulada por Riade.