"Em Moscovo, escolherão o sucessor de Putin que poderá negociar": historiador Alexander Etkind analisa o estado da Rússia

Alexander Etkind, nascido na Rússia, fala há pelo menos um ano sobre a desintegração do território. O historiador e professor do departamento de Relações Internacionais da Central European University, sediada em Viena e Budapeste, está a escrever o livro “Russia Against Modernity”, que ampliará a sua série de obras que se tornaram fundamentais para a percepção da História russa, como em tempos descreveu a “Radio Free Europe”. O autor e culturologista Alexander Etkind falou ao Expresso a partir de Viena nos momentos que, segundo o historiador, precedem a alteração da liderança do Kremlin, a paz na Ucrânia e a possível desintegração da Federação Russa.