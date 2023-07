NATO: a cimeira onde Zelensky teve mais do que nada, mas menos do que sonhava

A Ucrânia está mais perto da adesão à NATO?

É inequívoca a maior proximidade à Aliança, mas é impossível falar de data de adesão. Em Vílnius, Volodymyr Zelensky e os aliados sentaram-se à mesa “como iguais” no 1º Conselho NATO-Ucrânia. Aceitaram, em teoria, acelerar o processo de entrada, fazendo cair uma etapa, e comprometem-se com um “convite” à adesão. Contudo, não é um convite em branco para quando a guerra acabar. Os líderes recusam calendários e, por pressão da maioria, encabeçada pelos Estados Unidos e apoiada por Portugal, foram incluídas salvaguardas: é preciso que todas as “condições estejam reunidas”, leia-se políticas e democráticas.

