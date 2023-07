Suspeitas de ataque à central nuclear de Zaporíjia: as acusações de parte a parte, a lógica por trás dos receios e os possíveis danos

A Ucrânia e a Rússia acusam-se mutuamente de planos para um ataque à central nuclear de Zaporíjia, embora nenhum dos lados apresente provas que sustentem as acusações. O receio de uma catástrofe está presente desde que as tropas russas assumiram o controlo da central dias depois de invadirem a Ucrânia, mas o medo agravou-se e está a levar pessoas a fugirem da região.

“Temos informação dos nossos serviços de informação que as tropas russas colocaram objetos que se parecem com explosivos no telhado de várias unidades da central nuclear de Zaporíjia. Talvez para simular um ataque à central. Talvez tenham outro cenário. Mas em todo o caso, o mundo vê – mas não consegue ver – que a única fonte de perigo para a central nuclear de Zaporíjia é a Rússia e mais ninguém”, disse o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, na noite de terça-feira.

Do lado oposto, surgiram acusações no mesmo sentido. “Zelensky vai realizar um ataque terrorista à central nuclear de Zaporíjia”, disse Maria Zakharova, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, citada pela agência estatal TASS.