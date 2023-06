Ucrânia, entre o sangue e a ilusão: “a Rússia é instável e o mundo pôde testemunhá-lo”

Na manhã de sábado, 24 de junho, Alexey Cherbakov, de 20 anos, saltou da cama assim que leu as notificações na rede social Telegram: Yevgeny Prigozhin, líder do grupo Wagner, anunciara uma rebelião contra o regime de Vladimir Putin, mobilizando milhares de mercenários que, àquela hora, já se tinham apoderado do quartel-general do exército russo em Rostov-on-Don.

“Fiquei muito entusiasmado. Claro que a minha expectativa não era que Prigozhin substituísse Putin no Kremlin, porque é tão ou mais bárbaro do que ele”, ressalva ao Expresso o estudante de música da Universidade de Zaporíjia. “A minha esperança era de que o golpe levasse a Rússia a mergulhar no caos, forçando as tropas a retirarem-se da Ucrânia e libertando-nos deste conflito”.