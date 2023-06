Germano Almeida: "É a primeira brecha que se abre no regime de Putin"

Germano Almeida considera que as declarações de Vladimir Putin aos soldados russos foram uma mais uma demonstração de força com o objetivo de reforçar quem “continua a mandar”.

Na Edição da Tarde da SIC Notícias, o comentador disse que o Presidente russo não se esquecerá do dia 24 de junho, “a primeira vez em que o seu poder ditatorial foi percecionado como se estivesse em risco”. E continua, dizendo que “não cai na teoria” daqueles que consideram que Putin pode sair desta situação reforçado.

Para Germano Almeida, a rebelião levada a cabo pelo grupo Wagner contra o regime de Putin foi “a primeira brecha que se abre no regime de Putin”. Considera ainda que a revolta foi originada pela falta de respostas a Yevgeny Prigozhin, que esteve durante semanas a multiplicar-se em vídeos bastante agressivos.

No imaginário russo, também ficou a ideia de legitimidade do líder do grupo Wagner, uma vez que eram os mercenários que estavam na frente de guerra enquanto os chefes militares de Putin “falhavam”, aponta o comentador da SIC.