Revolta na Rússia: percorra o mapa interativo que mostra a longa marcha do grupo Wagner

Foi com uma mensagem áudio difundida no Telegram que Yevgeny Prigozhin, chefe do grupo Wagner, anunciou o fim da marcha em direção a Moscovo, este sábado: “Eles iam desmantelar o grupo Wagner. Decidimos avançar no dia 23 para a ‘marcha da justiça’. Num dia, percorremos uma distância de até quase 200 quilómetros de Moscovo. Durante este tempo, não foi derramada uma única gota de sangue dos nossos combatentes. Agora, chegou o momento em que o sangue pode ser derramado. Foi por isso que, compreendendo a responsabilidade de derramar sangue russo dos dois lados, decidimos recuar a nossa coluna militar e regressar à nossa base de acordo com o plano”.

Ficam muitas dúvidas para esclarecer, até no percurso que foi efetuado, mas podemos olhar para o mapa da Rússia e perceber como o avanço foi considerável: o grupo Wagner deu “meia volta” algures após passar Elets, a cerca de 400 quilómetros de Moscovo, apesar de Prigozhin garantir ter avançado mais 200 quilómetros.