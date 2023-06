"Mesmo que um acordo seja concluído e assinado, não há como confiar em Putin", garante especialista em regimes autoritários

Se Putin deixar o poder, será provavelmente por morte durante o exercício do cargo, isto é, o cenário mais provável para a Rússia é que Putin governe até morrer de causas naturais, já que não há, desde o fim da Guerra Fria, casos de golpes de Estado que deponham líderes autoritários de longa data como Putin. A análise é de Erica Frantz, uma analista de Ciência Política, entrevistada pelo Expresso. e particularmente versada em autocracias.

Há mais de 15 anos que a investigadora de Ciência Política da Universidade de Michigan, estuda regimes autoritários. A professora e perita em temas como regimes autoritários, democratização das sociedades, conflitos e desenvolvimento, chegou a estar envolvida no desenvolvimento de uma base de dados em que apareciam perfilados quase 300 regimes autoritários que tiveram expressão desde 1946 em todo o mundo. Foi a partir desses dados que Erica Frantz, juntamente com outros coautores, elaborou teorias sobre como as autocracias chegavam ao fim, com que frequência aqueles regimes eram depostos por causa de uma guerra ou até sobre o que acontecia à governação dos países em causa quando o seu líder morria.