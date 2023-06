Dilúvio gerado pela destruição da barragem de Kakhovka atrasa reconquista

A tão debatida contraofensiva ucraniana, como disse Volodymyr Zelensky, não é um filme. O número de baixas do seu lado aumentou. O que poucos esperavam é que na iminência de acontecer, em Kherson por água e em Zaporíjia por terra, a Rússia destruísse a barragem de Nova Kakhovka, em território ocupado na margem esquerda do rio Dniepre. O objetivo é ganhar tempo. Os ucranianos fizeram o mesmo a norte de Kiev no ano passado, mas são incomparáveis a escala da catástrofe ambiental e humana em Kherson e o risco nuclear em caso de colapso da central nuclear de Energodar por falta de arrefecimento dos reatores.

O que se vê na região desde o rebentamento da barragem é um dilúvio de proporções bíblicas, sem arca de Noé que segure a vida humana, animal ou vegetal. Os serviços de emergência ucranianos, voluntários e civis de todo o país, num esforço colossal, juntaram-se e trabalharam sem cessar. Só os bombardeamentos da margem esquerda pelo exército invasor forçavam pausas, fazendo feridos. Os ucranianos conti­nuam ainda a atacar as cidades na direção de Olekshky e Pidlisne com lança-foguetes, contaram ao Expresso cidadãos que admiravam uma coluna de fumo visível do parque Slavy na manhã de 7 de junho.

