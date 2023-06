Presidente de Angola felicita Putin pelo dia nacional e espera que Rússia supere os "desafios da História"

O Presidente angolano felicitou hoje o seu homólogo russo, Vladimir Putin, pelo dia nacional manifestando "esperança" de que a Rússia supere os "desafios" da História e assuma, "em circunstâncias de paz, o grande papel que lhe está reservado".

Na mesma mensagem, João Lourenço destacou a importância que Angola atribui aos laços históricos de amizade com a Rússia, manifestando interesse em "continuar a desenvolver uma cooperação multifacetada".

Elogiou ainda os feitos da Rússia em todos os campos, com realce para o domínio da ciência e da tecnologia "que põem em evidência o grande engenho do povo russo e o seu empenho na concretização dos projetos de desenvolvimento" do país.

"Temos a esperança de que a Rússia saberá superar, com sabedoria, os desafios que a História lhe coloca, para assumir, em circunstâncias de paz, o grande papel que lhe está reservado no concerto das nações", exorta o chefe de Estado angolano.