Kinzhal: pode a Ucrânia ter realmente intercetado um míssil que Moscovo diz ser imparável?

Os russos referem-se ao Kinzhal, ou Kh-47, um dos mísseis balísticos mais modernos da Rússia, que a Ucrânia terá abatido com o sistema de defesa antiaérea Patriot, como hipersónico. Tecnicamente, estão certos. O Kinzhal pode atingir velocidades hipersónicas, superiores a “Mach 5” (cinco vezes a velocidade do som). Mas, por definição, também o V2, da Alemanha nazi, era hipersónico. O míssil que teve origem no míssil balístico Iskander, de menor alcance e lançado do solo, transporta uma ogiva de cerca de 500 kg. Mas, hoje, “quando as pessoas se referem a mísseis hipersónicos, estão a pensar em veículos planadores hipersónicos ou mísseis hipersónicos, que os Estados Unidos estão ativamente a desenvolver”, contrapõe Kelly Grieco, investigadora do Reimagining US Grand Strategy Program do think tank Stimson Center, e confessa não entusiasta do Kh-47.