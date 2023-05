A visão antiocidental de Dugin: “O liberalismo é absolutamente totalitário. Fascismo e comunismo estão inseridos na lógica do liberalismo”

Anadolu Agency

Por muitos descrito como um dos principais ideólogos que alimenta as teses de Putin, Aleksandr Dugin vem, nesta rara entrevista com o Expresso, revelar a sua visão multipolar do mundo, cujo maior inimigo é a maior força liberal, os EUA. O cientista político assegura que não milita pela extrema-direita – pelo contrário, quer uma política pelos seus critérios “antirrascista” e antiprogresso. Coloca no mesmo caldeirão liberalismo, comunismo e fascismo, cujo caldo levou a uma decadência ocidental que arranca na Idade Média – foi aí que “começou a modernidade totalitária e intolerante” – e que explode com o fim da União Soviética

Há 53 minutos