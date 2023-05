“A Rússia fará tudo para atingir o Ocidente, exceto usar armas nucleares, porque essa foi a linha vermelha definida pela China e Índia”

ALEXANDER NEMENOV/Getty Images

Ivan Mikloš, antigo ministro das Finanças da Eslováquia, aconselhou durante anos o Governo ucraniano, no seu percurso para se alinhar com as diretrizes da UE. Em entrevista ao Expresso, explica o que estará em causa se a Ucrânia não vencer a guerra: não é só o Ocidente que estará sob ameaça, mas todos os países que forem ameaçados por vizinhos mais poderosos. O político considera ainda que não há, de momento, espaço para nenhum tipo de compromisso entre a Rússia – cujas finanças públicas russas “estão em profunda crise” – e a Ucrânia e que a China – que “está a lucrar” com o conflito – seria uma má mediadora da paz

Há 28 minutos