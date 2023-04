O que dizem os documentos do Pentágono que andam a circular na internet? Ucrânia já modificou estratégia por causa desta fuga

A Ucrânia já alterou parte da sua estratégia militar no seguimento da divulgação de alguns documentos com origem no Pentágono, que apareceram na internet recentemente, e que parecem mostrar as prioridades dos Estados Unidos e da NATO em várias áreas, incluindo na defesa da Ucrânia.

Fonte próxima do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse à CNN que esta divulgação, ainda sem origem conhecida, está a ser levada a sério em Kiev e por isso mesmo há planos para redesenhar o que foi previamente traçado e discutido com os parceiros ocidentais.

A autenticidade dos documentos ainda não está confirmada, mas “parecem reais”, disse uma fonte próxima da investigação à CNN. O FBI já está a tentar entender como é que as páginas com informação secreta, alguma classificada como ultrassecreta pelos serviços de informações da Defesa norte-americana, foram parar à internet, nas últimas semanas.