Piratas informáticos ucranianos enganam esposas de pilotos russos suspeitos do ataque ao teatro de Mariupol

Um grupo de piratas informáticos ucranianos enganou as mulheres de 12 pilotos russos, convencendo-as a posar para uma sessão fotográfica “patriótica” para “aumentar a moral” dos seus maridos, vestindo os seus uniformes e revelando, desta forma, detalhes sobre os militares, noticia o jornal ucraniano “Kyiv Post”.

Estes 12 pilotos estarão envolvidos no bombardeamento ao Teatro de Mariupol, em março do ano passado, onde estavam abrigados cerca de mil civis. O ataque russo provocou a morte de pelo menos 300 ucranianos, segundo o balanço das autoridades locais de Mariupol, cidade portuária no sul do país.

Os piratas informáticos do grupo “Cyber Resistance” conseguiram piratear o email do comandante Sergey Atroshchenko do 960.º Regimento de Aviação de Assalto da Rússia, fazendo-se passar por ele e pedindo à esposa do coronel para organizar uma sessão fotográfica para um calendário com as restantes mulheres, de forma a “aumentar o moral” dos pilotos.