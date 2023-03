Site do quartel-general da NATO atacado por grupo de piratas informáticos russos, garante empresa portuguesa

O site da principal sede operacional da NATO, denominado Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE), foi alvo, esta sexta-feira, por volta das 12h00, de um ataque informático DDoS, tendo os hackers ficado com o controlo de todos os servidores nacionais da plataforma, incluindo em Portugal e nos Estados Unidos.

O site esteve em baixo até por volta das 21h20, confirmou o Expresso. Durante o dia, o site apresentou duas mensagens de erro distintas.

O ataque foi detetado pela VisionWare, uma empresa de cibersegurança portuguesa que tem uma equipa de informações estratégicas dedicada a monitorizar grupos de hackers na dark web.

Ao Expresso, fonte oficial da NATO não confirma nem desmente o incidente. “Voltaremos [a entrar em contacto] se tivermos algo para partilhar”, escreve apenas o gabinete de imprensa por email.

O SHAPE é o quartel-general da NATO, responsável pelo planeamento e execução das operações militares dos aliados a nível mundial. É comandado desde 2022 pelo general norte-americano Christopher G. Cavoli. Está sediado na cidade de Mons, na Bélgica.

Ao que tudo indica, a autoria do ataque é de um grupo de piratas informáticos originário da Rússia e apoiante do Kremlin chamado “NoName057(16)”, que se apresentou ao mundo em março de 2022, no início da guerra na Ucrânia.