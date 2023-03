"Queridos" amigos em cimeira em Moscovo: Putin admite que plano de Xi pode ser o ponto de partida para a paz na Ucrânia

Xi Jinping e Vladimir Putin encontraram-se mais de 40 vezes nos últimos anos e já se referem um ao outro como “querido amigo”. Nesta terça-feira, no Kremlin, os dois líderes reforçaram os laços e assinaram documentos que formalizam o apoio mútuo. Na perspetiva de Xi Jinping, a China e a Rússia devem “trabalhar mais estreitamente para promover uma cooperação prática” durante as negociações formais para a paz. No segundo dia da sua visita de Estado a Moscovo, o líder chinês quis frisar que já há resultados visíveis da cooperação iniciada há vários anos, e Putin retribuiu agarrando a oportunidade: “Moscovo está pronta para ajudar as empresas chinesas a substituir as ocidentais que deixaram a Rússia por causa do conflito na Ucrânia.”

Um dos assuntos que marcaram o encontro dos dois líderes foi a proposta do gasoduto Power of Siberia 2, que serviria para enviar gás russo para a China, via Mongólia, de acordo com Putin. “Estou convencido de que a nossa cooperação multifacetada continuará a desenvolver-se para o bem das populações de ambos os países”, declarou Vladimir Putin ao “velho” amigo.

Hua Chunying, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, confirmou, porém, o conteúdo mais esperado das conversações entre os dois Presidentes: a “crise na Ucrânia”, para a qual, concordaram, a solução será as negociações de paz. Hua Chunying garantiu que os dois chefes de Estado acreditam que os princípios da Carta das Nações Unidas e do direito internacional devem ser respeitados.

A Rússia recebeu com satisfação, aliás, a posição “objetiva e imparcial” da China sobre a guerra na Ucrânia, frisando que os dois Estados se opõem à interferência de outros países no sentido de colherem vantagens militares ou políticas do conflito.