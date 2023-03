"Os russos suportarão condições que outros países simplesmente não aguentam. O Exército de Moscovo aparenta poder continuar indefinidamente"

O coronel Mark Cancian passou mais de três décadas no Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA, foi oficial de infantaria, artilharia e assuntos civis no Vietname, durante a emblemática Tempestade no Deserto e no Iraque. Hoje conselheiro do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, um think tank em Washington, o antigo conselheiro do Departamento de Defesa norte-americano tem analisado ao pormenor o equilíbrio de forças durante a Guerra na Ucrânia.

Nesta entrevista com o Expresso, o analista norte-americano admite que a Rússia está “a vencer ao não perder”, num momento em que controla 18% do território da Ucrânia. Mark Cancian reconhece que o Ocidente poderá ter de substituir o material fornecido a Kiev, se a guerra se prolongar, e também explica por que Moscovo reúne condições únicas para aguentar um conflito de anos.