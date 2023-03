“Não se subestime a brutalidade de Putin, mas também não se caia nos seus bluffs”, afirma a jornalista Jennifer Griffin

O Ocidente não deve “subestimar” a “brutalidade” e “depravação” de Putin, mas também não deve “cair nos seus bluffs”, aconselha Jennifer Griffin.

A jornalista, na Fox News desde 1999, fez carreira como repórter de Guerra em vários dos grandes conflitos das últimas décadas, como no Iraque e Afeganistão. Como correspondente no estrangeiro, passou por Jerusalém e esteve destacada em Moscovo durante os anos da ascensão de Putin. Desde 2007 que noticia diariamente a partir do Pentágono, onde cobre temas de segurança nacional e militares.

Em Portugal a convite da embaixadora dos EUA, ao abrigo das comemorações do Mês da História da Mulher, a correspondente da Fox News no Pentágono antecipa que os próximos meses serão decisivos e que muito dependerá da capacidade do Ocidente de se manter unido. “Há recursos suficientes no Mundo Livre para defender um princípio tão importante quanto o Estado de Direito e a Democracia”, garante em entrevista ao Expresso.