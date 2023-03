Reportagem nas ambulâncias da frente de guerra: “O drone identificou-me e o tanque começou a disparar”

Os sons das explosões são constantes. A chuva escurece o céu. Uma grande massa de árvores tapa quase tudo e a terra é uma mescla de lama e neve. Ali à volta, três ambulâncias esperam, com os condutores preparados e os motores ligados. Lá fora, paramédicos fumam.

É assim a frente de guerra, com longas esperas em que nada acontece ou momentos em que o caos se desata. Chega uma furgoneta militar a toda a velocidade, trava em seco à frente de uma das ambulâncias. Do interior do veículo, um homem grita enquanto outros dois o agarram. Por vezes, o primeiro balbucia palavras ininteligíveis.