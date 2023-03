Blinken e Lavrov falaram brevemente na reunião do G20, mas "não houve negociações"

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, e o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Serguei Lavrov, tiveram uma breve conversa à margem da reunião ministerial do G20 em Nova Deli, avançou o jornal norte-americano The New York Times.

"Blinken pediu para entrar em contacto com Lavrov. Na hora, no âmbito da segunda sessão do G20, Serguei Victorovich [Lavrov] conversou [com ele]. Não foi uma negociação ou uma reunião", explicou a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Maria Zakharova.

Um alto funcionário dos EUA disse que Blinken aproveitou a conversa para apresentar três ideias a Lavrov: que os EUA apoiariam a Ucrânia no conflito pelo tempo que for necessário para encerrar a guerra, que a Rússia deveria reverter a sua decisão de suspender a participação no tratado nuclear New START e que Moscovo deveria libertar o cidadão norte-americano detido na Rússia, Paul Whelan.

É a primeria vez que os dois chefes de diplomacia conversam pessoalmente desde o início da invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022, embora tenham estado na mesma sala em diversas ocasiões, como na reunião do G20 do verão passado, na Indonésia, ou ministerial da Associação das Nações do Sudeste Asiático, no Camboja, em que Blinken e Lavrov participaram como convidados.

Blinken, que chegou a Nova Deli na terça-feira, conversou ainda com seus homólogos da China, Brasil, Índia e Turquia, apesar de na quarta-feira ter indicado que não tencionava ter encontros bilaterais com os chefes da diplomacia chinesa e russa.

"Não tenho planos para reunir com eles no G20, embora eu suspeite que certamente estaremos juntos em algumas sessões", tinha dito o Secretário e Estado dos EUA em Tashkent, capital uzbeque, de onde viajou para Nova Deli.

Para o The New York Times, a disponibilidade de Blinken para se encontrar com o seu homólogo russo sugere que a administração de Joe Biden, o Presidente norte-americano, acredita que os dois governos devem manter canais de comunicação abertos, apesar de estarem em lados opostos na guerra da Ucrânia.